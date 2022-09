Il maltempo picchia forte sul riminese: pioggia battente e raffiche di vento di quasi 120 km orari

Alberi caduti, scantinati e garage allagati, gazebo divelti, rami crollati sulle auto parcheggiate, danni un po' ovunque. L'ondata di maltempo, con tanto di allerta meteo gialla e arancione da parte della protezione civile, è arrivata puntuale dalle prime ore di sabato ha colpito tutta la Romagna, soprattutto nel riminese. L'intera costa romagnola dalla prima mattinata di sabato è sferzata dalla bora, arrivata come da previsione in modo tempestoso. Ovunque sono state registrate raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari: Porto Corsini 111 chilometri orari, Lido di Classe e Gatteo Mare 112,7, Cesenatico 111, Torre Pedrera 119 e Rimini (area BoaBay) 101,4.

La tendenza per le prossime ore è per una rapida attenuazione dei fenomeni. Domenica si annuncia soleggiata, ma piuttosto frizzante al primo mattino, con minime tra 10 e 13°C e massime non oltre i 23°C. Tempo stabile anche lunedì, anche se non si escludono isolati rovesci sul crinale. La settimana, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, sarà caratterizzata "da condizioni di tempo prevalentemente stabile con un alternanza di annuvolamenti e schiarite per effetto della persistenza di flussi atlantici nord-occidentali. Temperature senza grosse variazioni di rilievo ad inizio periodo poi in leggero calo a termine periodo in particolare nei valori minimi".