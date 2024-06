VIDEO | Aquafan inaugura un'estate 2024 ricca di eventi

“Quando apre l’Aquafan inizia l’estate”. Giugno è arrivato come il sole a Riccione, e al parco acquatico i primi clienti si sono presentati sulla collina della Perla Verde alle 5. Tre amici di 15 anni, residenti in città, che organizzano questa giornata da novembre. “Quando abbiamo preso gli abbonamenti per il black Friday - raccontano Alessandro Baschetti, Federico Barocci e Jacopo Casadei - avevamo già deciso di voler essere i primi a varcare i cancelli di Aquafan. Sapevamo che c’erano altre persone che sarebbero arrivate presto, così abbiamo messo la sveglia alle 4.30, per essere qui prestissimo. Veniamo al parco da quando abbiamo 8 anni, ci piace questo posto perché ci si diverte con gli amici, ci sono scivoli adrenalici. L’M280 è il nostro preferito”.

Con un countdown urlato, i cancelli si sono sollevati e Filippo Leurini (capo presidio) ha premiato i tre amici con telo e borsa mare.



Quest’anno lo staff dell’ingresso ha accolto il pubblico in camicia azzurra, in onore di Silvano Balducci, storico patron del parco, scomparso a gennaio scorso. “Abbiamo deciso di indossare oggi la camicia azzurra in onore di Silvano - dice Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment - che è stata la colonna portante di questo parco. Era lui che inaugurava ogni stagione con la sua camicia azzurra. Vogliamo che gli giunga il nostro più grande abbraccio, da parte di tutti gli amici di Aquafan”.



La clientela è arrivata da ogni parte d’Italia e anche dall’estero (Inghilterra, Croazia, Germania, Francia, Svizzera, Austria). “Venivo quando ero piccola in Romagna e all’Aquafan - racconta Sabine di Corvara in Alto Adige - con la mia famiglia sono scappata dalla pioggia. Qua si sta bene ed è già piena estate. I miei figli si divertono sugli scivoli e oggi da mamma io invece mi rilasso in piscina”. Tra gli ospiti anche gruppi di addii al celibato e nubilato in arrivo da Genova, Firenze, Modena, Sassuolo: “In gruppo si sta bene e facciamo un bel regalo poi allo sposo (o alla sposa, ndr)”. “Aquafan, non è solo divertimento e scivoli - continua Leardini - ma molto di più. Siamo un luogo di tendenza, uno spazio amato e ricercato da brand, talent, creator. Abbiamo consolidato uno dei festival musicali più particolari della Riviera, dove gli ospiti non vedono l’ora di presentare album, singoli e novità. E’ il luogo dove gli artisti nascono e crescono, una splendida vetrina dell’estate italiana”.



Da oggi il parco è aperto ogni giorno dalle 10 alle 18.30. Primo evento in calendario: Venerdì 14 Giugno, la ‘Festa di Fine Anno’ scolastico. Una promo speciale per tutti gli studenti (nati tra il 2005 e il 2013) e gli insegnanti di scuole medie e superiori, a 16 euro. Nel luogo più iconico del parco, sul suo palcoscenico, torna da luglio il festival Music Wave con artisti nazionali: Shade (9 Luglio), Alex Wyse (16 Luglio), Leo Gassman (23 Luglio), Rosa Chemical (30 Luglio), Stunt Pilots (6 Agosto), Cricca (13 Agosto) e Il Tre (20 agosto). Tutti gli appuntamenti del festival, targato Maxibon, sono compresi nel biglietto d’ingresso. Tornano e raddoppiano le giornate no stop del parco. Saranno quattro i giovedì con Aquafan aperto dalle 10 alle 23: 11 e 25 Luglio, 8 e 22 Agosto. Tutte le attrazioni saranno aperte no stop fino a notte, alle 18.30 è in programma in Piscina Onde uno special dj set con anche il Doccia Party più grande del mondo. E poi alle 19.30 le quattro tappe di Webboh Fan con creator e artisti a sorpresa, sul palco della Walky Cup.



Aquafan sigilla anche per questa stagione la storica collaborazione con Radio Deejay. La radio più famosa e ascoltata d’Italia, capitanata da Linus, farà tappa nuovamente negli studios di Aquafan questa estate. Diversi personaggi trasmetteranno in diretta dalla Piscina Onde di Aquafan. A luglio e agosto torna anche la nuova squadra di Aquadancers, selezionati nei casting di metà aprile. I ballerini più amati dell’estate italiana, insieme allo showman Franky Chiappinelli (per la regia di Elena Ronchetti), coinvolgeranno il pubblico in animazioni diffuse in varie parti del parco, insieme a tanti appuntamenti degli sponsor. Aquafan continua a crescere sui suoi canali social e Tik Tok. I video più visti, complessivamente, hanno superato i 4 milioni di visualizzazioni. Anche per la stagione 2024 arriveranno grandi star del web, ci saranno eventi speciali con installazioni, dj set, sfide e challenge super virali. Il calendario di eventi è in continuo aggiornamento.

Copyright 2024 Citynews