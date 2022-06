VIDEO | Col suv semina il caos nell'isola pedonale, il conducente era ubriaco fradicio

Pomeriggio agitato, quello di sabato, nell'Isola dei Platani di Bellaria dove un Suv condotto da un automobilista ubriaco ha danneggiato degli arredi urbani per poi zigzagare tra le persone che stavano camminando tranquillamente. Decine le segnalazioni arrivate al Comando della Municipale coi passanti che hanno a loro volta cercato di fermare il guidatore. L'uomo, un 35enne albanese residente in città, secondo quanto emerso si sarebbe poi allontanato in tutta fretta fino ad arrivare alla Borgata vecchia. Qui è uscito dall'abitacolo per prendersela coi pedoni che gli segnalavano la guida sconsiderata e ne serabbe nato un rafferuglio nel corso del quale sarebbero volati anche degli schiaffi. Quando la pattuglia della Municipale è arrivata sul posto, comunque, gli animi si erano già raffreddati. Sottoposto all'etilometro, il conducente del Suv ha fatto schizzare l'apparecchiatura a oltre 1,5 g/l che, oltre al ritiro della patente, gli è valso una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Per quanto riguarda i tafferugli, invece, si procederà in caso di querela di parte. L'episodio è stato commentato su Facebook dal sindaco, Filippo Giorgetti, che lo ha definito "inaccettabile". "Grazie alle telecamere ed alle segnalazioni - prosegue il primo cittadino - la persona è stata subito intercettata dalla nostra Polizia locale e già effettuato il ritiro della patente e la denuncia all'autorità giudiziaria".