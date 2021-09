VIDEO | Lamorgese a Rimini: "Vicini alla città, presto la Cittadella per aumentarne la sicurezza"

Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha partecipato lunedì mattina al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza della provincia di Rimini all’indomani della brutale aggressione da parte del somalo 26enne che, a coltellate, ha ferito gravemente due accentratrici della Start Romagna e un bambino di 6 anni. Al termine dell’incontro, che si è tenuto in Prefettura, la Lamorgese ha spiegato che “Siamo voluti venire a Rimini per manifestare la nostra vicinanza a questo territorio che si è visto leso da un gravissimo episodio criminale. Un episodio dovuto a un cittadino somale in giro per l’Europa dal 2015 a chiedere asilo politico in svariati Paesi. Abbiamo escluso la pista terroristica, di questo abbiamo la certezza, Rimini ha avuto i rinforzi maggiori rispetto a tutte le altre sedi del territorio anche se leggermente in meno rispetto al 2019 perché, a causa del Covid, sono venuti a mancare i concorsi. Una particolare attenzione alla città l’abbiamo sempre avuta” .

A margine dell’incontro, come ha annunciato lo stesso Ministro, è emerso che il progetto della Cittadella della Sicurezza procede speditamente. La Lamorgese, infatti, ha annunciato il via libera all’iteri che trasformerà l’ex caserma “Giulio Cesare” nella sede delle forze dell’ordine riminesi e della stessa Prefettura. “Al momento - ha spiegato il Ministro - l’idea di questo accorpamento è ben vista dal Ministero che risparmierebbe la spesa degli affitti. Dobbiamo trovare le risorse necessarie alla ristrutturazione dell’immobile che sono state stimate in 40 milioni di euro. Una Cittadella che andrebbe ad incidere positivamente anche sui bisogni di sicurezza della città”.

Al termine della riunione il sindaco di Riccione, Renata Tosi, ha consegnato alla ministra Lamorgese una lettera aperta precedentemente condivisa con la Giunta e i capigruppo in rappresentanza di tutta la maggioranza in Consiglio Comunale. Il sindaco Tosi ha incontrato la ministra degli Interni a margine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto in Prefettura questa mattina a Rimini in seguito ai gravi fatti avvenuti sabato sera. Oltre a consegnare la lettera appello, il sindaco di Riccione ha ringraziato la ministra della sua presenza in provincia e ha ricordato l'impegno dell'amministrazione che ha portato all'importante convenzione, finanziata dal Ministero degli Interni, per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri di Riccione, opera attesa da decenni. Infine il sindaco Tosi ha ribadito l'importanza dei rinforzi estivi necessari anche per attivare i preziosi presidi in piazzale Roma e in piazzale Ceccarini. Infine, il sindaco ha ribadito che "nella speranza che nuove iniziative legislative che sosteniamo ed auspichiamo (riconoscimento dello status di “città balneare”) possano rendere strutturale la presenza sul territorio delle Forze dell'Ordine in modo adeguato alla complessità ed imponenza del turismo di massa".

