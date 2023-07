VIDEO | La Capitaneria di Porto traccia il bilancio operativo dell'ultimo anno

I festeggiamenti per i 158 anni della Capitaneria di Porto sono stati anche l'occasione, per i militari di Rimini, di tracciare un bilancio dell'attività della prima parte dell'anno. Da gennaio ad oggi sono stati 1923 i controlli effettuati e hanno riguardato in gran parte gli stabilimenti balneari (807), seguiti da quelli inerenti al demanio (386) e dalla nautica da diporto (243). Compito istituzionale è anche quello dei controlli ambientali e, in questo settore, sono stati verificati 679 scarichi idrici e 219 ispezioni per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. Complessivamente sono stati elevati 63 verbali amministrativi di cui 37 nel settore pesca, 9 per irregolarità ambientali, 8 per il Codice della navigazione e 7 per violazioni dell'ordinanza balneare. Sul fronte della pesca, sono stati sequestrati 419 chili di prodotti ittici irregolari ed elevate multe per un totale di circa 49mila euro. Nel corso di questi mesi, inoltre, sono stati messi in atto 9 operazioni di ricerca e soccorso che hanno permesso di portare in salvo 7 persone.

"Come ogni estate - ha spiegato il comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, capitano di vascello Giorgia Capozzella - siamo impegnati nell'operazione 'Mare sicuro' per garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti. Pattugliamo quotidianamente le nostre coste e le nostre spiagge e, quest'anno, non abbiamo avuto particolari problematiche o rilevato criticità. Non per questo abbassiamo la guardia e, tutti i giorni, eseguiamo i controlli soprattutto per quanto riguarda i natanti ma sostanzialmente c'è un profondo rispetto delle regole. La situazione è quindi soddisfacente",

