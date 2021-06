VIDEO | Insospettabile impiegato arrestato mentre ritira 2,8 chili di anabolizzanti

Le sostanze e i medicinali in sequestro, una volta lavorati e immessi sul mercato illegale, avrebbero potuto avere un volume d'affari stimato in circa 700 mila euro

All'esito di una rapida quanto complessa attività investigativa, condotta sotto la direzione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Rimini Davide Ercolani, i militari del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma hanno proceduto all'arresto in flagranza di un 47enne impiegato riminese, bloccato all'uscita del negozio di un corriere espresso del posto subito dopo aver ritirato due pacchi, di provenienza estera, contenenti ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e anabolizzanti. L'indagine, avviata grazie alla fondamentale collaborazione istituzionale tra i Nas e l'Ufficio Investigazioni della Direzione Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I Carabinieri hanno sorpreso l'uomo immediatamente dopo aver ritirato, dalla locale sede di un ignaro corriere espresso, due pacchi del peso complessivo di circa 2,8 kg risultati contenere, grazie alle analisi effettuate dal R.I.S. di Parma, oltre 1 kg. di nandrolone in polvere, cristalli e liquido, dal quale si stima sarebbe stato possibile ricavare circa 40.000 dosi di prodotto finito, anabolizzante. I plichi, inoltre, contenevano circa 1,8 kg. di altri principi attivi in polvere (drostanolone, trembolone e stanozololo). Si ritiene che lo stupefacente, le sostanze anabolizzanti e i medicinali in sequestro, una volta lavorati e immessi sul mercato illegale, avrebbero potuto avere un volume d'affari stimato in circa 700 mila euro.

