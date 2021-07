VIDEO | Il doppiatore che non ti aspetti: Carlton Myers "voce" nel nuovo cartoon Space Jam

“Space Jam: New Legends” uscirà nei cinema italiani il 23 settembre 2021, dopo aver esordito nei giorni scorsi nelle sale americane col titolo “Space Jam: A New Legacy”. La pellicola, che vede la partecipazione, oltre a LeBron James, anche di altri giocatori NBA, qui da noi sarà ovviamente doppiata. Nella squadra di doppiatori di Space Jam ci sono però nomi molto particolari, molti dei quali hanno a che fare proprio col mondo del basket nostrano. I personaggi principali, come LeBron, verranno doppiati da dei professionisti, ci saranno poi una serie di figure alla quale presteranno la voce alcune celebrità. Fedez, diventato appassionato di NBA negli ultimi anni, doppierà Wet-Fire, l’antagonista della Goon Squad interpretato da Klay Thompson. Nel cast delle voci ci sarà anche una leggenda azzurra come Carlton Myers, che doppierà The Brown (il membro della Goon Squad interpretato da Anthony Davis), mentre Cecilia Zandalasini presterà la sua voce a White Mamba, ovvero Diana Taurasi. Tra i doppiatori ci saranno anche il conduttore Gianluca Gazzoli e Flavio Tranquillo, che daranno le voci ai due telecronisti che racconteranno la partita tra la Tune Squad e la Goon Squad in “Space Jam: New Legends”.

