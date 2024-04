VIDEO | Cinghiali avvistati alla fermata del Metromare

Un avvistamento del tutto particolare quello avvenuto all'alba di sabato nella zona mare di Rimini dove, all'improvviso, un automobilista si è ritrovato faccia a faccia con due cinghiali che vagavano tranquillamente lungo le strade. Il primo avvistamento, secondo il racconto del testimone, è avvenuto poco prima delle 6 in viale Melucci all'altezza dell'autovelox. "Ero in macchina - spiega chi ha visto gli animali selvatici - e stavo procedendo in direzione di Rimini quando mi sono sbucati davanti i cinghiali. In un primo tempo ho pensato che potessero essere dei cani ma, poi, ho capito subito che non poteva essere vista l'ora e l'andatura. Erano in due e, dopo aver attraversato la strada si sono infilati in un terreno".

"Ho dato l'allarme chiamando il 112 - prosegue il racconto - e poi ho iniziato a girare la zona per cercare di rintracciali nuovamente. Ho imboccato via Chiabrera e, arrivato nei pressi del parcheggio dell'Sgr, ho notato una signora molto agitata che stava portando a spasso un cane. Anche lei aveva visto i cinghiali ed era molto preoccupata, io mi sono infilato nell'area di sosta e arrivato davanti alla fermata del Metromare è sbucato nuovamente un cinghiale che è poi scappato facendo perdere le sue tracce".

