VIDEO | Faccia a faccia col delfino durante una battuta di pesca

Con tutta probabilità è stato attirato dalle esche e, per nulla impaurito dalla barca dei pescatori, un delfino ha regalato momenti emozionanti alle persone impegnate in una battuta di pesca nel tratto di mare davanti alle coste riminesi. Il tursiope curioso, ma anche goloso, si è cimentato nei suoi inconfondibili salti e ha accompagnato per quasi un'ora i pescatori. Un incontro che conferma l'ottima salute del mare di Rimini.

Copyright 2024 Citynews