VIDEO | Per festeggiare la vittoria dell'Italia fa il bagno nudo nella fontana dei Quattro Cavalli

Come da tradizione i festeggiamenti per le grandi vittorie sportive vedono come location privilegiata di Rimini piazzale Fellini e la fontana dei Quattro Cavalli. Anche per l'accesso alla finale degli Europei dell'Italia non ha fatto eccezzione e, mertedì sera, migliaia di tifosi si sono radunati per dare il via ai caroselli e al tifo scatenato. Tra gli eccessi c'è da segnalare quello di un tifoso che, complice il caldo e forse qualche birra di troppo, si è spogliato per poi tuffarsi nella vasca della fontana. Il ragazzo, in tenuta adamitica, si è poi arrampicato sulla vasca superiore mettendosi in mostra come mamma l'ha fatto.

