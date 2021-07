VIDEO | La festa si trasforma in bolgia, a decine ballano sul tetto del tram

Momenti di tensione a Riccione, in viale Milano all'incrocio con viale Ceccarini, dopo il passaggio dell'Italia alla finale degli Europei. Festeggiamenti che si sono trasformati in bolgia con migliaia di giovani riversati in strada e i più scatenati che hanno preso d'assalto due autobus della Start Romagna. I ragazzi si sono arrampicati fin sul tetto del tram e, incuranti del pericolo dei fili dell'alta tensione e del possibile cedimento della carrozzeria, hanno iniziato a ballare. Paura anche per gli automobilisti che, in quel momenti, si sono trovati a passare per strada tra una folla di scatenati.

