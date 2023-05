VIDEO | Frana nel comune di Casteldelci, frazione isolata

Soccorritori al lavoro per cercare di raggiungere i residenti rimasti bloccati dallo smottamento

Una frana, nel comune di Casteldelci, ha isolato la frazione di Fragheto. Lo smottamento si è verificato in località Villa di Fragheto con la strada che è crollata a causa del movimento franoso. Sul posto il sindaco Fabiano Tonelli che sta coordinando le operazione per cercare di ripristinare la via d'accesso al paese e raggiungere i residenti.

