VIDEO | Primo assaggio delle Frecce Tricolori al Misano Circuit

Iniziate le prove di sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale in vista del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna di domenica

Primo sorvolo, in formazione ridotta, delle Frecce Tricolori sul Misano World Circuit. Sono stati due, nel pomeriggio di venerdì, gli Mb339 che hanno provato le loro evoluzioni sull'impianto sportivo in vista del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna che s correrà domenica. Diversi i passaggi per provare le evoluzioni e i tempi tecnici in attesa che, sabato, l'intera pattuglia faccia le prove generali.

