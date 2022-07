VIDEO | Il "bagnino d'Italia" garantisce sulla qualità della balneazione e beve l'acqua di mare

Gabriele Pagliarani, il "bagnino d'Italia", ci mette la faccia e anche la bocca dopo le polemiche sulla presenza di escherichia coli nel mare di Rimini che hanno provocato lo stop alla balneazione e per rassicurare turisti e residenti beve un bicchiere di acqua di mare. "Qui ci sono tante polemiche - spiega Pagliarani nel video - ma questo è un mare dove siamo cresciuti tutti e milioni di persone hanno fatto il bagno. Poi da quando hanno messo a posto tutti gli scarichi delle fogne non ci sono problemi. E' anche da dire che sono 4 mesi e mezzo che non piove quindi, gli scarichi, non sono stati aperti e non è stato sversato nulla in mare. Per questo è un'acqua che si può anche bere: è trasparente e non mi fa paura. Venite a Rimini in vacanza che non c'è nessun problema, credetemi".

