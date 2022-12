VIDEO | Gessica Notaro festeggia il compleanno tra i delfini di Oltremare

“Da molto tempo è un’abitudine per me, ogni 27 dicembre, passare da Oltremare. Prima ancora del 2010, quando ho iniziato a lavorare al parco. Anche gli anni in cui non ero in servizio, sceglievo spesso di trascorrere il 27 dicembre a Riccione, per andare a trovare i colleghi, passare dalla laguna a far visita ai delfini. Quest’anno non vedevo altro modo di festeggiare se non qua: è il modo più bello per me. E’ il posto dove tutto acquisisce un senso”. Queste le parole di Gessica Notaro, che oggi è tornata a Oltremare Family Experience Park per brindare al suo 33° compleanno. Questa mattina, con gli amici addestratori e i delfini, la showgirl riminese, fidanzata con Filippo Bologni e prossima alle nozze, ha scelto la Laguna di Ulisse per incontrare il pubblico.

Durante l’appuntamento mattutino ‘Delfini, lo spettacolo della natura’, Gessica ha emozionato il pubblico presente, arrivato da ogni parte d’Italia. Trainer di mammiferi marini, la Notaro ha festeggiato oggi 33 anni. Per lei una serie di sorprese in Laguna, come la consegna di un grande mazzo di fiori e i saluti di Patrizia Leardini, direttore operativo di Costa Edutainment: “Questa bella amicizia ci lega a Gessica da tempo. Siamo molto felici e onorati che abbia scelto proprio Oltremare, oggi, per festeggiare il suo compleanno. Oltremare è la sua casa, la sua famiglia. Durante la stagione, Gessica è venuta a trovarci in una serie di appuntamenti e ha raccontato la sua storia e il grande amore che la lega agli animali. Lo stesso amore che Costa Edutainment mette ogni giorno nella cura degli animali ospiti delle sue strutture e nella tutela di specie in natura promuovendo progetti di conservazione”. Il saluto più bello è arrivato poi dagli stessi delfini con l’arrivo della tursiope Candy che ha consegnato a Gessica una boa con scritto “Tanti Auguri”. “Oltremare è il luogo dei sogni, della felicità _ continua Gessica Notaro _ Solo per uno o due compleanni ho saltato l’appuntamento a Oltremare. Visto il rapporto di amicizia che mi ha legata ancora di più al parco in questa stagione, volevo raggiungere questo traguardo con i miei amici delfini. Sono davvero emozionata, è sempre una magia essere qui”.

Il parco Oltremare rimane aperto tutto il periodo natalizio, fino a domenica 8 gennaio. Nella piazza d’Ingresso, il pubblico viene immerso nel magico Porto di Natale, con scenografie a tema. I piccoli ospiti (ma anche i grandi) possono trasformarsi in magici personaggi grazie alla truccabimbi, presente ogni giorno. Al tramonto tutti con il naso all’insù per ammirare il grande faro, ballando sotto una ‘tempesta’ di neve o una ‘pioggia’ di bolle. Sotto il grande Albero di Natale, c’è Ulisse mascotte che si esibisce con i canti natalizi. Gran finale con falò, dolciumi e sorprese. A Oltremare i delfini ogni giorno incontrano il pubblico in tre appuntamenti quotidiani e si può anche diventare addestratore o falconiere per un giorno, prenotando i programmi interattivi. Alligatori e dinosauri spuntano da ogni angolo nella foresta di Darwin, e al Mulino del Gufo emozioni infinite con i maestosi predatori dell’aria, i rapaci. Nell’Arenza Crazy Farma, grandi emozioni con i silenziosi barbagianni della Foresta Incantata, e infine i wallaby dell’Area Australia.

