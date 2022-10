VIDEO | Gessica Notaro festeggia Halloween a Oltremare

aniche corte e tanta voglia di divertirsi per migliaia di persone arrivate da tutta Italia per gli eventi dei parchi Costa Edutainment in Romagna con temperature record e tanto sole

Emozioni, natura, stupore e incanto: per il Ponte di Ognissanti migliaia di famiglie hanno scelto di divertirsi a Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare Family Experience Park di Riccione e Acquario di Cattolica. Aperti dal 30 ottobre al 1° novembre, i tre parchi propongono una Happy Halloween, più dolcetto che scherzetto, adatto anche ai più piccini. Occasione doppiamente ghiotta, perché si tratta dell’ultimo fine settimana nel quale i tre parchi sono in piena funzione, con tutte le attrazioni aperte: perfetto anche viste le temperature estive che andranno avanti almeno fino a questo fine settimana.

La Laguna di Ulisse a Oltremare di Riccione, con i suoi delfini, diventata fatata per un dolcetto-scherzetto indimenticabile nel ponte di Halloween, con tre affascinanti appuntamenti e l’incontro con Ulisse mascotte. Questa mattina, 31 ottobre, è tornata a fare visita alla famiglia di delfini e addestratori, Gessica Notaro, per un appuntamento super emozionante. La nota showgirl riminese in versione trainer di mammiferi marini, ha raccontato la sua storia e ha emozionato il pubblico, parlando del rapporto di amicizia e amore che la lega da sempre agli animali. “Oggi è Halloween e io ho voluto festeggiarlo a Oltremare con i miei amici delfini e i colleghi trainers - dice la Notaro - Oggi c’è un pubblico incredibile, ho ricevuto il massimo dell’accoglienza e ne sono molto felice perché per me è sempre un grandissimo privilegio poter essere qui al parco. E’ sempre un luogo in cui sono sempre molto felice”.

Accanto a grifoni, falchi e avvoltoi del Volo dei Rapaci, nell’Arena Crazy Farm fino a domani sembrerà di stare a Hogwarts con i magici barbagianni. Brividi al Darwin dove vivono i grandi alligatori e si nascondono i dinosauri. L’immersione nel magico mondo di Oltremare Family Experience Park è già lungo l’ingresso, con mostri e scenografie a tema, tra streghe, zucche, boschi incantati e laghetti. La Piazza dei Delfini per l’occasione fino a domani, 1° novembre, diventa il Porto Fantasma, centro di tutti gli spettacoli: quello del sognatore di bolle di sapone, di illusionisti, mimi e trampolieri giganti. Truccabimbi a disposizione per i piccoli ospiti, per trasformarsi in streghette, zombi e vampirelli. Dolcetti e caldarroste riempiranno l’aria di profumi d’autunno.

A Italia in Miniatura per un giro d’Italia incantato e per il Teatro di strada in Piazza Italia. Fra la foto di rito con la Torre di Pisa e lo stupore di ritrovare la propria città in miniatura, un giro in gondola per Venezia e un viaggio nella fiaba di Pinocchio, la proposta di Halloween di Italia in Miniatura piace moltissimo. Grandi e piccoli si dividono fra il parco miniature con oltre 300 riproduzioni d’Italia e d’Europa, le originali attrazioni e Piazza Italia, dove si avvicendano spettacoli non stop dalla mattina al pomeriggio. Il parco sceglie la formula del teatro di strada ed è subito aria di festa, con trampolieri alti come giganti, bizzarri clown, ipnotici mimi, abili truccabimbi e addirittura una “poetessa delle bolle di sapone”. Imperdibili gli allestimenti a tema: zucche, scheletri e zombie giganti per selfie da paura e, novità 2022, le due enormi sirene che fanno capolino dai mari. È l’ultimo fine settimana di apertura “estiva” e fino a lunedì novembre, tutte le emozionanti attrazioni saranno in funzione,

L’Acquario di Cattolica Squali, pinguini, lontre e rettili in un’atmosfera da brividi. Trasformato in un suggestivo Rifugio delle streghe, grazie alla collaborazione con la Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano, l’Acquario di Cattolica festeggia Halloween, calando il poker vincente dei suoi quattro percorsi al coperto: Blu, Giallo, Verde e Viola, da affrontare passando attraverso un gigantesco portale a forma di fauci di squalo. Con oltre 3000 esemplari di 400 specie diverse, la luce azzurrina, maestosi squali che passano lenti, murene e rettili, serpenti, caimani, una tartaruga alligatore, impossibile non farsi suggestionare dal mistero della natura sommersa di mari, fiumi e oceani. Niente paura però: gli irresistibili Pinguini di Humboldt e le Lontre asiatiche dalle piccole unghie strapperanno un Oh! di meraviglia anche ai visitatori più seri. Da non perdere, gli appuntamenti con le cibature di pinguini, lontre, trigoni e squali toro. Fino a martedì 1° novembre c’è anche il truccabimbi gratis per i più piccini.

