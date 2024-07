VIDEO | Coi go kart rubati sfrecciano sulle strade, il raid automobilistico da Miramare a Bellaria

Gli automobilisti che nella notte tra giovedì e venerdì percorrevano le strade di Rimini e che, all'improvviso, si sono trovati davanti un gruppo di go kart che sfrecciava tranquillamente tra incroci e rotatorie. Una vicenda a metà, tra goliardata e incoscienza, che rischia di avere serie conseguenze per gli autori anche perchè i bolidi sono stati rubati. Tutto, infatti, è iniziato con il furto di 6 go kart avvenuto presso la pista di viale principe di Piemonte, a Miramare. Una volta prelevati, i mezzi sono stati messi in strada e accesi per poi dare il via alla "corsa clandestina". Diversi gli automobilisti che si sono ritrovati nel mezzo della gara e che, preso lo smartphone, hanno filmato quanto stava accadendo.

Un tragitto che ha interessato buona parte della Riviera riminese, il video che abbiamo pubblicato fa riferimento a via Roma nei pressi del ponte pedonale sul parco Cervi, ma sul web impazzano altri spezzoni che inquadrano altre zone fino a Bellaria. Prima del sorgere del sole, secondo quanto emerso, i go kart sono stati abbandonati e gli autori del raid automobilistico spariti nel nulla. Due dei mezzi rubati sono stati ritrovati a Igea, nell'area di sosta di via Dossetti, regolarmente parcheggiati negli stalli per le auto, altri due nel parcheggio davanti alla stazione ferroviaria sempre a Igea e un quinto poco distante.

Sono in corso le indagini con gli inquirenti che stanno visionando le telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la città con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili per individuare gli autori. Al setaccio anche i vari filmati apparsi sul web per ricostruire il percorso fatto dai go kart rubati.

