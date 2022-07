VIDEO | Scoperta una discarica abusiva in mare

Incredibile scoperta dei sommozzatori del Roan della Guardia di Finanza di Rimini che, nel tratto di mare tra Viserbella e Torre Pedrera, hanno scoperto una discarica abusiva in acqua. I militari, nell'ambito di una serie di controlli per migliorare la qualità della balneazione, si sono immersi in vari punti della costa fino ad individuare l'immondezzaio sommerso. A ridosso del frangiflutti sono stati scoperti rifiuti di vario tipo: pneumatici esausti, griglie metalliche, spezzoni di reti, bottiglie di plastica, un carrellino con ruote gommate, una carriola, nonché diverse decine di metri di cinghie trapezioidali compatibili con motori marini installati su imbarcazioni e gettati in acqua, probabilmente, una volta esauste. I sommozzatori del Corpo si sono subito attivati per il recupero del materiale, conferendo successivamente tutti i rifiuti trasportati a terra ad un operatore ecologico autorizzato per l’avviamento allo smaltimento. Sono in corso le indagini per cercare di individuare gli autori degli smaltimenti irregolari.

