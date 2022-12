VIDEO | Un caprone per le vie di Santarcangelo

E' stato catturato, dopo una caccia andata avanti per tutta la giornata di mercoledì, il caprone nero fuggitivo che ha imperversato lungo le strade di Santarcangelo. Già nella mattinata l'animale era stato avvistato nella zona della Fornace e, per tutto il giorno, avvistamenti e segnalazioni sono rimbalzati sui social. Non sono mancati momenti di tensione con il caprone che, spaventato, ha presto a testate anche le vetrine dei negozi. In tarda serata, alla fine, è stato possibile riuscire a catturarlo e a metterlo in sicurezza.

