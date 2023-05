VIDEO | L'alba illumina una spiaggia devastata dal maltempo

E' una spiaggia devastata quella illuminata dalle prime luci dell'alba di mercoledì che, dopo 24 ore di pioggia incessante e mare in burrasca, porta i segni dell'ondata di maltempo. Le onde sono arrivate a lambire i capanni dei bagnini e, in certi casi, hanno scalzato i paletti degli ombrelloni appena piantati per la stagione estiva. La riva, invece, è invasa di tronchi e arbusti scaricati in mare dalla piena dei fiumi. I punti più bassi degli stabilimenti balneari risultano allagati ma, al momento, i danni non risultano irreparabili.

