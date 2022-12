VIDEO | Disabile picchiato, il mondo del calcio si mobilità per Mattia grande tifoso del Milan

Il mondo del calcio, e in particolare il Milan squadra di cui è un tifoso sfegatato, ha voluto portare la sua solidarietà a Mattia il ragazzo 33enne affetto da autismo che nella serata del 20 novembre era stato picchiato a sangue da uno sconosciuto in piazza Ganganelli a Santarcangelo. Da Diego Abbatantuono a Demetrio Albertini, passando per Marco Borriello, i giornalisti di Mediaset il santarcangiolese doc Fabio De Luigi, con quest'ultimo che si è prodigato per far conoscere a tutti la vicenda del giovane, hanno inviato un videomessaggio di auguri al 33enne dopo l'aggressione gratuita per la quale adesso dovrà essere operato al volto. Mattia, volto noto nella città clementina, in seguito a un violento pugno alla faccia aveva riportato la frattura dello zigomo e una ferita all'arcata sopraccigliare che ha reso necessari 5 punti di sutura. Una vicenda che ha sconvolto l'intero paese dell'entroterra e per la quale i carabinieri sono ancora a caccia dell'autore. Il 33enne, assistito dall'avvocato Davide Grassi, non è riuscito a riconoscere il suo aggressore e al momento sono ancora al vaglio degli inquirenti le immagini della videosorveglianza di piazza Ganganelli e del centro storico di Santarcangelo. Insieme alla madre, Mattia ha ripercorso davanti agli inquirenti dell'Arma quanto accaduto nella sera del 20 novembre quando sarebbe stato accerchiato da un gruppo di persone e, una di queste, l'avrebbe centrato con un forte pugno al volto tanto da mandarlo a terra lasciandolo tramortito e sanguinante. Una vicenda che ha sconvolto il 33enne tanto che, dopo l'aggressione, non ha più avuto il coraggio di uscire di casa se non accompagnato.

