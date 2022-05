VIDEO | Auto in fiamme sulla Consolare per San Marino, intervengono i Vigili del fuoco

E’ scattato intorno alle 21.15 l’allarme che, nella serata di domenica, ha fatto accorrere due mezzi dei vigili del fuoco sulla Consolare er San Marino dove era stata segnalata una vettura in fiamme. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento ma che escluderebbero il dolo, una Volkswagen Golf parcheggiata da un giorno in una strada laterale nei pressi del Museo dell’Aviazione. Le autobotti sono arrivate sul posto che le fiamme avevano già avvolto completamente l’abitacolo e, nonostante tutti gli sforzi del personale del 115, la vettura è andata completamente distrutta. Sul posto, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato.

