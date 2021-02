E' scoppiato nel pomeriggio di venerdì un incendio nel centro sportivo in disuso di Pietracuta. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno completamente distrutto alcuni locali adibiti a spogliatoi. Il rogo non ha provocato feriti e, al momento, sono in corso di accertamento le cause. Il personale del 115 ha provveduto ad estinguere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area interessata.

