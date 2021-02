VIDEO | Incendio nell'ex mattatoio, intervengono i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di martedì i vigili del fuoco sono accorsi in via Dario Campana, a Rimini, dove un incendio si era sviluppato nell'ex macello pubblico. L'allarme è scattato intorno alle 17.20 quando da un'ala, destinata a magazzino, si è levato un denso fumo nero. Il personale del 115, arrivato sul posto con l'autobotte e altri due mezzi, ha provveduto ad estinguere le fiamme che avevano interesato poltrone, tavoli, divani e tappeti. Un bivacco di fortuna, realizzato da sbandati, che si erano installati nel magazzino per poi accendere un fuoco per scaldarsi e prepararsi da mangiare. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia di Stato e Municipale ma nessuno è stato trovato all'interno della struttura. Per spegnere il rogo, e mettere in sicurezza gli ambienti, sono state necessarie diverse ore.

