VIDEO | Garage in fiamme, il rogo a ridosso di un'abitazione

Momenti di tensione a Santarcangelo, in via Rimini, dove nel pomeriggio di martedì un incendio si è sviluppato in un capanno adibito a garage. L'allarme ha fatto accorrere una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento stagionale di Bellaria che, con l'autobotte arrivata dalla sede di Rimini, hanno iniziato a spegnere il rogo che rischiava di allargarsi all'abitazione vicino. Nonostante l'intervento del personale del 115 il capanno è andato completamente distrutto con l'incendio che ha interessato anche un'autovettura e vari mezzi agricoli.

