VIDEO | Pullman in fiamme nel parcheggio, intervengono i vigili del fuoco

Il mazzo, in sosta dalla mattinata, ha preso fuoco improvvisamente; nonostante l'intervento del personale del 115 i danni sono stati ingenti

Momenti di apprensione, nel pomeriggio di mercoledì a Rimini, per un pullman che ha preso improvvisamente fuoco in un parcheggio. Tutto è successo nell'area di sosta di via Macanno dove, secondo quanto emerso, il mezzo proveniente dall'Ucraina con dei turisti che avrebbero dovuto visitare le città d'arte italiane fino a Napoli era arrivato nella mattinata. Le fiamme sono divampate intorno alle 15.30, quando il pullman era vuoto, e dal parcheggio è partito l'allarme che ha fatto accorrere i vigili del fuoco. Il rogo è partito dalla parte sinistra del mezzo e, nonostante gli sforzi del personale del 115, i danni sono stati ingenti. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.

