VIDEO | Camper in fiamme, intervenute due squadre dei Vigili del fuoco per spegnere il rogo

Momenti di tensione, nella tarda serata di domenica, in via Destra del porto a Rimini dove è scoppiato un incendio che ha completamente distrutto un camper parcheggiato lungo la strada. L'allarme è scattato intorno alle 22.40 e, sul posto, si sono precipititati due mezzi dei Vigili del fuoco col personale del 115 che ha iniziato a spegnere le fiamme che avevano già avvolto il camper. Paura per la presenza di due bombole di Gpl che, a causa delle elevate temperature, rischiavano di esplodere. I contenitori sono stati rimossi e raffreddati per evitare il peggio. Nonostante l'intervento dei Vigili del fuoco il camper è andato completamente distrutto, ma non sono rimaste coinvolte persone, e sono in corso le indagini per accertare la natura dell'incendio. In via Sinistra del porto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.

