VIDEO | Tamponamento tra Tir in A14, lunghe code in autostrada

L'impatto nella carreggiata in direzione di Ancona, intervenuti i vigili del fuoco di Cattolica per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro

Mattinata di passione, quella di giovedì, per gli automobilisti che percorrevano l'A14 al confine tra Romagna e Marche dove, verso le 9, a causa di un incidente si sono verificate lunghe code. Il sinistro è avvenuto all'altezza della galleria del Boncio, in territorio marchigiano, dove per cause ancora in corso di accertamento due mezzi pesanti si sono tamponati rimanendo in mezzo alle carreggiate. Sul posto, oltre alla polizia autostradale, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica e i mezzi del 118. Nonostante la violenza dell'impatto, il conducente del furgone che ha tamponato è uscito illeso dalla cabina di guida e il personale del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Il traffico è stato incolonnato nella corsia di sorpasso fino al termine delle operazioni di ripristino del manto stradale. Solo dopo le 10.30 la situazione della viabilità è tornata normale.

