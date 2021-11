VIDEO | Finisce nel fosso e rimane bloccato nell'abitacolo, liberato dai vigili del fuoco

E' stato trasportato al pronto soccorso dell'Infermi, con un codice di media gravità dovuto a un trauma cranico, il conducente del furgone di un corriere protagonista di un incidente nel primo pomeriggio di mercoledì. Il sinistro si è verificato verso le 14.30 in via Montescudo, all'altezza di Ospedaletto, quando per cause ancora in corso di accertamento il guidatore ha perso il controllo del mezzo finendo fuoristrada nel fosso che costeggia la carreggiata. Il conducente, per l'impatto, è rimasto bloccato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118 che dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato nel nosocomio riminese. Sul posto, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.

