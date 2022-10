VIDEO | La gita dei ragazzi disabili si trasforma in tragedia: 6 morti nello scontro con un camion

Si stavano recando a una gita in Friuli, per assistere a un evento, i ragazzi della Cooperativa Cuore21 Onlus rimasti coinvolti nel drammatico incidente sull'A4 a San Donà di Piave che ha visto sei riccionesi perdere la vita tra cui l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi. Secondo quanto emerso al momento del violentissimo tamponamento avvenuto intorno alle 16 erano segnalati rallentamenti - anche attraverso i pannelli a messaggio variabile - a causa del traffico intenso tra Meolo - Roncade e il bivio A4/A28 (Nodo di Portogruaro). L'incidente è avvenuto nella corsia centrale: l'autista del furgone, che procedeva a velocità sostenuta, non si è accorto del Tir fermo in coda. Il mezzo si è completamente accartocciato sotto il camion. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti, è stato chiuso il tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste. I vigili del fuoco da San Donà, Motta di Livenza e Mestre hanno messo in sicurezza il furgone e il tir ed estratto l’autista e le altre 6 persone dal furgone. Purtroppo il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di 6 di loro, mentre una donna di 36 anni, accompagnatrice della Onlus, è stata stabilizzata e trasferita in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre. I soccorritori l'hanno trovata sotto le valigie del furgone, le sue condizioni sono gravissime.

