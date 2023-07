VIDEO | Con la supercar investe un ragazzo nel parcheggio della discoteca

Sta facendo il giro dei social il video del tafferuglio avvenuto all'alba di domenica nel parcheggio della discoteca Villa delle Rose di Misano dove, in seguito a una lite, un ragazzo è stato investito da una supercar col guidatore che è poi fuggito. Nelle immagini, riprese con un telefonino e postate su TikTok, si vede un gruppo di giovani prendere a calci e pugni una vettura di grossa cilindrata con targa straniera. Uno di questi, inoltre, non esita a saltare sul tettuccio dell'auto che all'improvviso parte a tutta velocità caricando un altro ragazzo sul cofano che poi viene sbalzato a terra mentre il bolide sgasando scappa a tutta velocità. Il ferito, di origini albanesi, è finito in ospedale da dove è stato dimesso con alcuni giorni di prognosi. Al momento non vi sarebbero denunce ma i carabinieri della Compagnia di Riccione stanno approfondendo la vicenda.

