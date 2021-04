VIDEO | Curioso avvistamento in spiaggia all'alba

Curioso avvistamento, all'alba di giovedì, sulla spiaggia di Rimini. Non erano ancora le 7 quando i primi frequentatori della battigia si sono imbattuti, nella zona del Bagno 85 a Bellariva, in un istrice intento a fare tranquillamente il bagno in mare. L'animale, per nulla infastidito, dopo aver attraversato il bagnasciuga si è concesso un tuffo ristoratore. La presenza dell'istrice è stata immediatamente segnalata ai volontari del recupero animali selvatici ma, quando questi sono arrivati sul posto, non ne hanno trovato traccia. Sono in corso le ricerche per catturarlo e riportarlo nel suo habitat.

