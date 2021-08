VIDEO - La furia del branco a Riccione, i danni a uno degli hotel presi di mira: "Un miracolo che il nostro collaboratore stia bene"

Il portiere di notte dell'hotel, infatti, ha provato ad intervenire ma, a quel punto, sono iniziate a volargli contro delle bottiglie di vetro. Una è arrivata a spaccare una vetrata e quindi si è dovuto ritirare per evitare il peggio

"Questo è il risultato di quel branco, i video delle telecamere saranno consegnati ai carabinieri in seguito alla denuncia, è un miracolo che il collaboratore notturno Andrea stia bene". Questo il breve commento di uno degli hotel messi a ferro e fuoco sabato sera a Riccione, il Des Nations di via Zandonai. Il portiere di notte dell'hotel, infatti, ha provato ad intervenire ma, a quel punto, sono iniziate a volargli contro delle bottiglie di vetro. Una è arrivata a spaccare una vetrata e quindi si è dovuto ritirare per evitare il peggio.