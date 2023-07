VIDEO | Tutte le cose da fare in spiaggia d'estate nel video promozionale di VisitRimini

"La spiaggia di Rimini è rinomata per le sue coste sabbiose e una vasta gamma di attività che soddisfano i gusti di ogni viaggiatore. Che siate alla ricerca di relax, avventura o di un'immersione culturale, la spiaggia di Rimini ha tutto quello che state cercando". Questo il claim del video promozionale diffuso da VisitRimini su tutti i canali social ed è dedicato a turisti e non che vogliano scoprire ogni angolo dell'arenile con tutte le sue peculiarità e particolarità. La costa riminese, infatti, presenta "non solo meraviglie architettoniche, ma anche importanti opere idrauliche riconosciute dall'ONU per il loro ruolo nella protezione degli ambienti marini. La città dà priorità al benessere del suo mare e dei suoi abitanti, garantendo la sicurezza dei bagnanti e favorendo un ecosistema sostenibile".



Passeggiando lungo la spiaggia, si trovano numerose aree gioco adatte ai bambini e accessibili a tutti. L'accesso al litorale è facilitato da passerelle come l'iconica passerella dell'Arcobaleno, simbolo di Rimini come spiaggia per tutti. Con 250 stabilimenti balneari, oltre 50.000 ombrelloni e 150.000 lettini, Rimini offre una vasta gamma di opzioni per i frequentatori della spiaggia dove non mancano le offerte enogastronomiche: quando è il momento di soddisfare l'appetito, le spiagge offrono numerosi bar e ristoranti. Oltre alle spiagge attrezzate, Rimini offre anche splendide spiagge libere come quella di Piazzale Boscovich, dove è possibile rilassarsi e godersi il mare in prossimità della Palata, del faro e del porto.



Il consiglio, per godere di una magnifica vista sulla costa, è quello di non perdersi l'esperienza della ruota panoramica. E, quando il sole tramonta, concedersi un drink rinfrescante o un aperitivo per poi proseguire la serata con una deliziosa cena a base di pesce in un incantevole chiringuito. "A Rimini - è lo slogan - le giornate sembrano durare più di 24 ore, perché la notte accoglie concerti accattivanti che vi intratterranno fino all'alba. Raggiungeteci a Rimini e create ricordi indimenticabili in questo paradiso costiero".





