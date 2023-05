VIDEO | Il film del maltempo che si è abbattuto su tutta la provincia di Rimini

Linea Adriatica completamente bloccata: i treni per la Puglia deviati a Firenze. Fermi i regionali. Dalle ore 15,30 la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Adriatica anche nella tratta Bologna-Forlí e sulla linea Bologna-Ravenna. Permane l'interruzione della circolazione anche fra Forlì e Rimini e Ravenna e Rimini a causa degli effetti sul territorio e sulle infrastrutture del forte maltempo che sta interessando l'Emilia-Romagna e tutta l'area della costa Adriatica. Lo comunicano le Ferrovie dello Stato.

Allagato il pronto soccorso del'Ospedale di Riccione, pazienti evacuati. La dottoressa Bianca Caruso, direttrice del nosocomio riccionese: "La struttura come sempre in momenti di crisi ha retto bene, tutti si sono dati da fare, il personale addetto al servizio di pulizia ha lavorato con ogni mezzo per liberare i locali e per ritardare l'allagamento"

Allagata la Consolare per San Marino, traffico in tilt. Momenti di paura per gli automobilisti che si sono ritrovati la strada trasformata in un fiume in piena. (QUI LA NOTIZIA)

Frana nel comune di Casteldelci, frazione isolata. Soccorritori al lavoro per cercare di raggiungere i residenti rimasti bloccati dallo smottamento.

Il fiume Marecchia sorvegliato speciale, i livelli arrivati a Soglia 2 di attenzione. A Novafeltria, per precauzione, si è resa necessaria la chiusura del ponte per Maiolo; la situazione è critica per quanto riguarda il torrente Ausa che è in piena. (QUI LA NOTIZIA)

In ginocchio Riccione: sottopassi allagati e strade trasformate in fiumi. Le situazioni più critiche, al momento, si registrano nella zona del porto canale dove il sottopasso di via dei Mille è finito sottacqua con la circolazione che è stata bloccata. Problemi anche lungo la Statale 16, nella zona di viale Berlinguer, a causa di allagamenti della sede stradale (QUI LA NOTIZIA COMPLETA).

