VIDEO | Allagata la consolare per San Marino, traffico in tilt

Momenti di paura per gli automobilisti che si sono ritrovati la strada trasformata in un fiume in piena

Momenti di paura per gli automobilisti che, nella mattinata di martedì, si sono ritrovati a dover affrontare la Consolare per San Marino trasformata in un fiume a causa delle forti precipitazioni. Diversi i centimetri d'acqua sull'asfalto che non sono riusciti a defluire nei fossi che costeggiano la carreggiata e che hanno mandato in tilt il traffico.

