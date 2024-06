VIDEO | Dopo 34 anni di servizio arriva la pensione per il caporeparto dei vigili del fuoco

Dopo 34 anni di servizio è arrivato il meritato riposo per Maurizio Arcangeli, il caporeparto dei vigili del fuoco pronto a lasciare la divisa per la pensione. Classe 1974 e riminese doc, era entrato nel corpo nel 1991; già vigile ausiliario prima e volontario poi nel comando di Rimini, ha prestato servizio anche a Milano e Forlì. Innamorato del suo mestiere, ha rappresentato un punto di riferimento per tutti i ragazzi che si accingono ad intraprendere questa carriera. Istruttore nell’ambito di una delle più importanti specialità del Corpo Nazionale, quale quella dei soccorritori Speleo-Alpino-Fluviali, ha sempre creduto con passione nel lavoro e nella “missione” dei Vigili del Fuoco, anche quando le avversità della vita sembravano impedirne il prosieguo.

Copyright 2024 Citynews