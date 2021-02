VIDEO | I piloti del Team Gresini ricordano la scomparsa del patron

Il mondo del motociclismo è in lutto per la scomparsa di Fausto Gresini, l'ex pilota e team manager faentino morto martedì dopo due mesi di lotta estenuante contro il Covid. Ma il mondo, pur nel dolore, deve andare avanti. E così mercoledì, dopo un'attenta riflessione, i team Moto2 e Moto3 della Gresini Racing presenti a Valencia hanno deciso di prendere parte al test, anche in nome e in onore di Fausto, usando uno speciale adesivo su tutte le moto firmate Gresini. Prima delle prove, i piloti e tutti i presenti hanno osservato un minuto di silenzio in onore di Fausto sulla pista dell'autodromo 'Ricardo Tormo' di Valencia.

