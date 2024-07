VIDEO | L'auto della coppia di Santarcangelo che piomba nel fiume a tutta velocità

C'è un vero e proprio mistero dietro la morte di Stefano Del Re (55 anni) e Lorena Vezzosi (53 anni), gli ex coniugi di Santarcangelo finita nelle acque del fiume Po a Casalmaggiore nella notte tra giovedì e venerdì. La loro vettura, una Nissan di colore nero, intorno alle 3 pare abbia tirato dritto all’altezza dell’imbarcadero finendo nelle acque e inabissandosi. Ad essere analizzati minuziosamente dagli inquirenti sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza della Polisportiva Amici del Po, che si trova nei pressi del pontile dove i due hanno perso la vita. Gli occhi elettronici riprendono più volte la Nissan poco prima delle 3 di notte che a velocità sostenuta percorre la via Alzaia che costeggia la sponda del fiume. Già in quelle immagini dell'auto dei romagnoli emergerebbe un dettaglio inquietante: la Vezzosi seduta sul sedile del passeggero apparirebbe priva di sensi. L'utilitaria è stata poi inquadrata nel cuore della notte proprio mentre finisce nel Po con Del Re che, ancora vivo, tenta di aggrapparsi a una barca ormeggiata all'imbarcadero per poi essere risucchiato dalla corrente mentre, la 53enne, rimane immobile sul sedile.

Copyright 2024 Citynews