VIDEO | Pistole, eroina e cocaina: dal nord Italia la banda gestiva i suoi affari anche nel riminese

Blitz all'alba della polizia di Stato che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 20 persone (15 in carcere e 5 agli arresti domiciliari) di nazionalità albanese e italiana accusati a vario titolo di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dall’uso delle armi. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia – D.D.A, sono stati supportati degli agenti delle Squadre Mobili delle Questure di Bergamo, Brescia, Bolzano, Novara, Rimini, Varese e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.

L’operazione condotta dai poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile milanese è iniziata a settembre 2019 quando, seguendo un possibile canale di fornitura di droga della piazza di spaccio di Pioltello (Mi), i poliziotti sono risaliti a una serie di persone, di origini albanesi, dimoranti in alcuni comuni della bassa bergamasca. L’attività investigativa, attualmente nella fase delle indagini preliminari, si è incentrata su un’organizzazione criminale, di matrice albanese e italiana, attiva tra il bresciano, la bassa bergamasca e alcune aree dell’hinterland milanese che, per affermarsi in alcune piazze di spaccio, ha posto in essere anche gesti eclatanti di violenza, talvolta con l’uso di armi. Si ritiene che l’organizzazione criminale sia stata in grado di rifornire prevalentemente di eroina e cocaina altri gruppi criminali attivi nel centro nord Italia.



Nel corso delle indagini, la Polizia di Stato ha eseguito 15 arresti in flagranza e sequestrato 1,4 kg di cocaina, 14 kg circa di eroina, 100 kg sostanza da taglio, 17.500 € circa in contanti e due pistole semiautomatiche. Numerose anche le perquisizioni effettuate anche nel riminese, nel corso delle quali sono stati sequestrati 74mila euro circa in contanti ed è stata arrestata una persona per la detenzione di 700 gr. di cocaina.

