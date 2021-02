VIDEO | Patrimonio milionario coi proventi della droga, sequestrati beni per 1 milione

Sequestri per circa un milione di euro tra immobili, gioielli, auto e conti bancari per un sessantenne pregiudicato originario di Milano ma da anni residente in Romagna. L'operazione della sezione Misure di prevenzione patrimoniali della divisione Anticrimine della Questura di Rimini, su input del Tribunale di Bologna, nell'ambito del contrasto alle infiltrazioni della malavita nelle attività produttive in sofferenza a causa della pandemia, si è concretizzata nei giorni scorsi. Al sessantenne residente a Riccione, condannato numerose volte per spaccio di cocaina e per sfruttamento della prostituzione, e in passato anche arrestato, sono stati sequestrati 10 immobili, di cui quattro abitazioni e sei garage tra Riccione, San Clemente, Lodi, Milano e Assago, diversi conti correnti, tra cui una cassetta di sicurezza in cui sono stati trovati numerosi gioielli, orologi di pregio, denaro in contante per diverse miglia di euro, e un autoveicolo. Si tratta di beni nella disponibilità diretta e indiretta dell'uomo e dei suoi familiari, per un valore complessivo stimato appunto per circa un milione di euro.

