VIDEO | Fuoriuscita di acido dalle vasche, intervengono i vigili del fuoco

Allarme alla Petroltecnica di Coriano dove è intervenuto il nucleo Nbcr per mettere in sicurezza l'area interessata dallo sversamento

E' scattato intorno alle 9.30 di lunedì l'allarme alla Petroltecnica di Coriano che ha fatto accorrere il nucleo Nbcr dei vigili del fuoco di Rimini per uno sversamento di acido solforico in soluzione. Gli specialisti dei rischi Nucleare Biologico Chimico Radiologico del 115, insieme al personale dell'azienda, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area per poi accertare che il liquido era fuoriuscito da un serbatoio fisso danneggiato interessando lo stabile adibito allo stoccaggio. Secondo quanto emerso, le vasche di contenimento hanno evitato che l'acido contaminasse il terreno e i vigili del fuoco hanno provveduto ad arrestare la perdita e a bonificare la zona con un intertizzante apposito fornito dall'azienda.

