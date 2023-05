VIDEO | Il Prefetto di Rimini: "Un centinaio gli sfollati e danni ingenti, miglioramento in arrivo: riaprono le scuole"

Si è conclusa nel primo pomeriggio di mercoledì la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi della provincia di Rimini, presieduto dal Prefetto Rosa Maria Padovano, per fare il punto sulla situazione del territorio dopo l'ondata di maltempo. Dall'incontro, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e della Protezione civile oltre ai sindaci di tutta la provincia, è emerso che la fase acuta della tempesta è passata ma alle sue spalle ha lasciato danni definiti "molto ingenti". Se i comuni della costa, Riccione in particolare, hanno dovuto fare i conti con gli allagamenti quelli dell'entroterra si sono ritrovati con frane e smottamenti che hanno portato all'isolamento di intere frazioni. "Al momento - ha spiegato il Prefetto - sono un centinaio gli sfollati che hanno trovato rifugio presso amici e parenti. La maggior parte di questi, nelle prossime 24 ore, potrà tornare alle proprie abitazioni dopo i sopralluoghi del caso. Non si è reso necessario allestire dei punti di accoglienza".

Per quanto riguarda lo stato dei fiumi, la rappresentante del Governo ha specificato che "la situazione è in netto miglioramento e si sta registrando un notevole abbassamento dei corsi d'acqua ma rimane in piedi il problema delle frane. Stiamo lavorando freneticamente e, con la massima attenzione, sono tutti in campo per intervenire. In tutta questa tragedia possiamo ritenerci abbastanza fortunati rispetto ad altre provincie: nel nostro territorio le persone sono state risparmiate. Per il momento ci sembra che la situazione stia volgendo verso il meglio".

Anche sul fronte delle scuole è emerso che tutti gli istituti riapriamo i battenti. "L'orientamento dei sindaci - ha spiegato il Prefetto - è quello di far tornare gli studenti sui banchi anche se la decisione finale spetta ai primi cittadini ma i tecnici garantiscono che ci sono le condizioni di sicurezza. Ancora dobbiamo quantificare i danni, al momento ci stiamo concentrando sulle criticità e le emergenze ma c'è l'impegno da parte del Governo ad intervenire sul territorio".

