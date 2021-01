VIDEO | L'incubo di Miramare: furti seriali ai distributori di sigarette e violenti scippi

I carabinieri hanno arrestato un 18enne ucraino ritenuto l'autore di una lunga serie di colpi. La carriera criminale era iniziata nel novembre del 2020 quando aveva danneggiato i distributori automatici delle tabaccherie di viale Regina Margherita, via Lagomaggio, via dei Martiri, via Siracusa per rubare i contanti custoditi al loro interno. Il mese successivo è toccato a un'altra tabaccheria di Miramare e a due auto lasciate in sosta sempre nello stesso quartiere. In una vera e propria escalation, il ragazzino terribile è poi passato alle rapine e, sempre nel dicembre del 2020, ha aggredito una 70enne per strapparle la borsa. L'anziana, nel tentativo di resistere, era stata scaraventata a terra riportando la frattura del bacino con una prognosi di 30 giorni. Stesso trattamento riservato ad un'altra ultrasettantenne, nel gennaio del 2021, con la donna che aveva subìto traumi al cranio, alla spalla, all'anca e al ginocchio con una prognosi di 10 giorni. Uno degli ultimi colpi risale al 17 gennaio quando il baby malvivente era riuscito ad impossesarsi di una borsa lasciata all'interno di un furgone e contenente 1900 euro in contanti.

