VIDEO | VisitRimini e Rinascita Basket Rimini insieme per promuovere il territorio attraverso lo sport

Territorio, passione, identità. Questi sono i concetti in comune tra VisitRimini e Rinascita Basket Rimini, che stanno alla base della partnership siglata tra le due realtà riminesi. Una partnership che non si concretizza solo con il logo della DMC sulla maglia dei giocatori della squadra, ma che va oltre. La collaborazione tra VisitRimini e Rinascita Basket Rimini fa leva sull’immagine positiva di sport e benessere che scaturisce dagli atleti del basket RBR associati ai diversi luoghi della città, per promuovere il nuovo impulso, ottenuto con le trasformazioni innovative cittadine che sono sotto gli occhi di tutti. Una campagna di promozione energetica e coinvolgente, online e offline, sarà animata dai testimonial di eccezione che daranno prova di come il connubio Rimini e sport sia ormai una realtà di fatto. Oltre allo sport, un altro tema cardine della collaborazione è l’accoglienza, attraverso un dono alle squadre ospiti del campionato da parte dei giocatori di Rinascita Basket Rimini, a sottolineare il benvenuto in città e per offrire un assaggio di “riminesità”: un tuffo nei sapori, nei profumi e nelle esperienze del capoluogo romagnolo. Il ringraziamento va alle aziende locali che credono nell’importanza dell’operazione accoglienza: Birra Amarcord, Cantina Fiammetta, Tenuta San Valentino, Caffè Pascucci, Dalla Lella Piadineria Rimini, Rimini Terme. Inoltre verranno consegnati ai giocatori buoni sconto per una vacanza a Rimini, completa di pernottamento ed esperienze, come invito a tornare e godersi la destinazione in totale relax. Rimini da sempre è considerata come la patria dell'accoglienza: questa operazione serve per rafforzare e sottolineare questa vocazione. L’occasione del benvenuto speciale sarà offerta il prossimo 2 aprile, in occasione della partita in casa di Coppa Italia, evento nazionale che vedrà sfidarsi al Palasport Flaminio le migliori 8 squadre di Italia del campionato di serie B.



"Rimini ha sempre messo al primo posto l’obiettivo di essere una località dove lo sport e l’attività fisica a tutti livelli rappresentano una parte essenziale del nostro stile di vita e anche e soprattutto un importante prodotto turistico – sottolinea Marina Lappi membro del consiglio di amministrazione di VisitRimini –. Il Basket Riminese è da sempre uno dei cuori pulsanti della nostra città, luogo di amicizie, salute , competizione e crescita per i nostri giovani. Ritengo che questo bellissimo connubio rivolto alla promozione della nostra città, fra Rinascita Basket Rimini e VisitRimini, sia, in un momento così complesso, un progetto importante e un nuovo modello di crescita per una città che ambisce ad essere un riferimento per lo sport, il benessere e la qualità della vita, nazionale ed europea".

"Per noi è un onore ed un motivo d'orgoglio avere il logo di VisitRimini sulle nostre maglie – afferma Davide Turci Direttore sportivo di RBR ed albergatore riminese –. Abbiamo una grande responsabilità nel portare in giro per l'Italia il nome di Rimini e lo facciamo sempre con tanta passione ed attaccamento. Vorremo fungere anche da volano per tutto il nostro territorio utilizzando la squadra di basket per un progetto vero e proprio di marketing territoriale. Accogliere il nostro avversario come se fosse un ospite, lasciandogli in mano un ricordo tangibile di Rimini è stata l'idea che ha fatto nascere questa bellissima collaborazione. Un grazie di cuore a VisitRimini per aver creduto in questo progetto".





