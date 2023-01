VIDEO | Terzo giorno di ricerche per l'anziana scomparsa a Montecopiolo

Il lavoro delle squadre di soccorso rallentato dagli accumuli di neve che vengono costantemente sondati prima di dare il via alle turbine per rimuoverli

Terzo giorno di ricerche vane a Montecopiolo dove, da domenica, risulta scomparsa Maria Cristina Ventura l'ex psicologa 70enne che si è volatilizzata durante la forte nevicata che si è abbattuta nel fine settimana in Valmarecchia. L'abitazione della signora, un rustico in località Pezzano, è a quasi un chilometro dalla strada principale con gli accumuli di neve di oltre un metro che rendono più difficile il lavoro delle squadre di soccorso. I soccorsi, in atto i vigili del fuoco in collaborazione con il Soccorso Alpino e la Protezione civile oltre ai droni e l'elicottero della Guardia di Finanza con due militari e un cane specializzato nella ricerca delle persone, per tutta la giornata di mercoledì hanno scandagliato il manto nevoso e solo dopo aver avuto la certezza che non ci fosse nessuno sotto hanno dato il via al "bruco spazzaneve". L'unità di comando locale dei vigili del fuoco ha allestito il campo base presso la zona di ultimo avvistamento e, altre squadre, si sono sparpagliate nelle zone limitrofe. Con il tramonto e l'abbassarsi delle temperature, le operazioni sono state sospese e riprenderanno giovedì mattina.

Dai primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Novafeltira, nel casale della 70enne non sono emerse problematiche e pare che sia l'elettricità che il riscaldamento funzionassero a dovere. Delle due auto della donna, una è stata ritrovata al riparo di una tettoia mentre la seconda a circa 200 metri dall'abitazione sommersa dalla neve e senza nessuno nell'abitacolo. Difficilmente la signora, viste le condizini meteo dello scorso fine settimana, avrebbe potuto utilizzarla per lasciare la casa. L'ipotesi più probabile è che la 65enne, tra domenica e lunedì, sia uscita di casa per accudire del bestiame e che sia stata colta da un malore.

Copyright 2023 Citynews