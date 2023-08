VIDEO | Dal cielo e dal mare per garantire la sicurezza della costa e non solo: in volo con l'elicottero del Roan

Dal cielo e dal mare per garantire la sicurezza della costa e non solo, questa la mission del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini la cui giurisdizione comprende il tratto di mare da Comacchio fino a Cattolica e in caso di emergenze, coi suoi elicotteri di nuova generazione, intervenire per le operazioni di ricerca e soccorso anche nell'entroterra. RiminiToday ha avuto l'opportunità di salire a bordo dell'AW169M, il nuovo elicottero appena assegnato al reparto, per assistere al pattugliamento della Riviera romagnola coordinando il lavoro delle motovedette delle Fiamme Gialle in mare. Il lavoro dei militari, oltre a quello di vigilare sulle acque territoriali, è anche quello di tutelare l'economia marittima e contrastare le attività illecite. Dal 2016, infatti, la Guardia di Finanza è l'unica forza di polizia a operare sul mare con competenze per la sicurezza e l'ordine pubblico. A questo compito istituzionale, inoltre, si aggiunge anche la preparazione per intervenire nei reati ambientali.

Con l'arrivo della stagione estiva, l'attività del Roan cresce in maniera esponenziale con controlli mirati alle imbarcazioni non solo da diporto e accertamenti sui proprietari degli scafi per verificare la regolarità degli stessi e il rispetto del Codice della Navigazione. L'arrivo del nuovo elicottero, dotato di strumentazioni all'avanguardia, ha ulteriormente ampliato i compiti dei militari in quanto inserito nell'apparato del Soccorso Alpino e il suo impiego in caso di missioni di ricerca e soccorso o interventi mirati come è avvenuto in occasione dell'alluvione che ha flagellato la Romagna nel mese di maggio.

