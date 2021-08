VIDEO | VisitRimini lancia i trend per trascorrere il Ferragosto in città

Dallo yoga agli sport sulla spiaggia passando per le magie del Museo Fellini in una piazza Malatesta completamente trasformata senza dimenticare i tesori artistici

La destinazione balneare più grande d’Italia, ogni anno lancia nuove tendenze. E la stagione 2021 non è certamente da meno. Sole, mare e divertimento sono gli ingredienti base della vacanza a Rimini, mentre le trasformazioni della città arricchiscono il mix trendy di cose da fare, in modo originale e variegato, in una sola parola: riminese. Le rinomate spiagge, dunque, con gli ampi spazi, i servizi e l’animazione, occupano sempre un posto speciale nel Ferragosto di turisti e Riminesi. Lo yoga in mezzo al mare sul sup è uno dei must di questa estate, quasi pareggiato dal dondolio della nuova altalena fra le onde. Ma sulla scena riminese, proprio quest’anno, sono apparsi altri top trend, grazie alle novità che la città ha saputo porre in essere. I nuovi Lungomari che hanno trasformato Rimini e legato ancora di più il mare al centro storico, invogliano a passeggiare tra la vegetazione adriatica, con tanto di aree relax e fitness. Correre o allenarsi fronte mare fra le tamerici e il rosmarino è un’esperienza che rigenera anche i sensi ed è facile incrociare runner di tutte le età da mattina a sera. A Marina centro, poi, il waterfront si innalza fino a diventare il nuovo Belvedere, con i giochi d’acqua frequentati da grandi e bambini e che restituisce una vista impareggiabile sulla costa e sul mare, fino all’infinito.

Ancora l’acqua è protagonista delle tendenze 2021 di Rimini, con il suo velo che rievoca l’antico fossato del Castello, accanto a una grande panca circolare che, citando il finale di 8½, si fa inno alla vita, alla solidarietà, alla voglia di stare assieme. Siamo in Piazza Malatesta, ovvero la Piazza dei Sogni del nuovo Fellini Museum, il museo diffuso cittadino, che sarà inaugurato ufficialmente il 19 agosto. La piazza è aperta da pochissimi giorni, ma già tutti la conoscono. Si trova al centro della cultura riminese, accanto al Teatro Galli e al PART - il museo d’arte contemporanea inaugurato lo scorso settembre - e si protrae fino al Cinema Fulgor, riunendo in un unicum concettuale e spaziale più luoghi del cuore cittadino, dando vita a un percorso di narrazioni partecipate, che coinvolgono in un’esperienza immersiva. In questi giorni è una processione di visitatori interessati alla novità, che godono della dimensione onirica di uno spazio ritrovato, in attesa di ammirare l’interno del Castello con le sue installazioni dedicate a Federico Fellini e alle sue opere: già al completo le prime visite programmate. Perché il genio del celebre regista nato a Rimini, oggi come ieri, è un potente attrattore di pubblico.

Poco più in là, il ponte di Tiberio, che proprio quest’anno compie 2000 anni, è un gran via vai, con la sua piazza sull’acqua continuamente animata da eventi sportivi, culturali e video mapping che offrono storie millenarie. Ed è proprio qui, che in molti, scelgono di cenare sur l’herbe, con il picnic allestito dai ristoranti del Borgo: una delle esperienze best seller della stagione.

E chi è in cerca di un momento che più romantico non si può, si ritrova al tramonto alla Darsena, davanti a un aperitivo con una intensa palette di rossi, arancioni e gialli che tingono il cielo e il mare sullo sfondo. La vera novità dell’estate riminese, dunque, sta nella libera interpretazione dei nuovi spazi cittadini, che è un altro modo di dire vacanza memorabile, all’insegna della cultura del buon vivere riminese.



