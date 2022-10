VIDEO | Rissa in centro storico: nella piazza volano calci, bottiglie e schiaffi

Dopo la notizia sulla maxi rissa in centro storico a Rimini, avvenuta nella notte tra sabato e domenica, sul web sono spuntati i filmati dello sciame di ragazzini che si picchia di santa ragione. In una piazza Cavour affollata fino all'inverosimile di ragazzini è bastato uno sguardo di troppo per dare fuoco alle polveri e scatenare gli animi. In pochi secondi sono iniziate a volare bottiglie di vetro, calci e schiaffi tra le diverse fazioni mentre i più cercavano di allontanarsi o riprendere la scena coi cellulari. Quando è scattato l'allarme, che ha fatto accorrere le pattuglie della polizia di Stato, si è scatenato il fuggi fuggi generale e all'arrivo delle divise i più facinorosi si erano già allontanati. Sono in corso gli accertamenti per identificare i partecipanti alle scazzottate e il Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, ha già annunciato un giro di vite con una presenza più massiccia di agenti per evitare il ripetersi di simili episodi.

