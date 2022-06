VIDEO | Volano bastonate nel salotto di Marina Centro

Sabato sera alquanto agitato a Marina Centro dove, all'improvviso, è scoppiata una rissa in mezzo ai turisti che camminavano lungo viale Vespucci. Il caos si è scatenato davanti a una fumeria di narghilè molto frequentata da cittadini stranieri quando, pare per futili motivi, si sono accese le polveri. Il più scatenato di tutti era un nordafricano che, armato di bastone di legno, ha iniziato a colpire violentemente quanti gli stavano introno che nel frattempo si prendevano a pugni. Tra il fuggi fuggi generale per la paura, qualcuno è riuscito ad immortalare l'intera sequenza col cellulare per poi postare il video sui social network. Diverse le segnalazioni per la rissa arrivate al centralino della Questura ma, quando sul posto si sono precipitate le Volanti, dei rissaioli non è stata trovata traccia così come di feriti gravi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

